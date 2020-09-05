На студенческой акции в Минске ОМОН хватал молодых людей

5 сентября, 2020, 14:38

Днем в субботу, 5 сентября 2020 года, в белорусской столице прошла несанкционированная акция протеста студентов

Она началась с задержаний, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Tut.by.

Еще до обеда студенты минских университетов начали подходить к кинотеатру "Октябрьский" на проспекте Независимости. Они становились небольшими группами по несколько десятков человек, некоторые из них держали национальные бело-красно-белые флаги, запрещенные режимом Александра Лукашенко.

В 12:05 там начались задержания.

На улице Карла Маркса задержаны более 15 человек, которые шли студенческим маршем, пишет Onliner.by.

Несмотря на это акция рядом с Лигнвистичним университетом все же состоялась, передает белорусская служба Радио Свобода.

Уже после завершения студенческой акции прошла вторая волна задержаний.

Сегодня в Беларуси - двадцать восьмой день антипрезидентских протестов, определенных оппозицией как мирная революция.

Накануне спецназовцы задержали нескольких студентов Минского государственного лингвистического университета, которые, среди прочих, пели в холле университета "Марсельезу". Через несколько часов задержанных отпустили.

В субботу, 5 сентября, министр образования Беларуси Игорь Карпенко приказал усилить контроль за доступом посторонних лиц в учебные заведения.

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