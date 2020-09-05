На студенческой акции в Минске ОМОН хватал молодых людей
Она началась с задержаний, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Tut.by.
Еще до обеда студенты минских университетов начали подходить к кинотеатру "Октябрьский" на проспекте Независимости. Они становились небольшими группами по несколько десятков человек, некоторые из них держали национальные бело-красно-белые флаги, запрещенные режимом Александра Лукашенко.
В 12:05 там начались задержания.
На улице Карла Маркса задержаны более 15 человек, которые шли студенческим маршем, пишет Onliner.by.
Несмотря на это акция рядом с Лигнвистичним университетом все же состоялась, передает белорусская служба Радио Свобода.
Уже после завершения студенческой акции прошла вторая волна задержаний.
- Сегодня в Беларуси - двадцать восьмой день антипрезидентских протестов, определенных оппозицией как мирная революция.
- Накануне спецназовцы задержали нескольких студентов Минского государственного лингвистического университета, которые, среди прочих, пели в холле университета "Марсельезу". Через несколько часов задержанных отпустили.
- В субботу, 5 сентября, министр образования Беларуси Игорь Карпенко приказал усилить контроль за доступом посторонних лиц в учебные заведения.
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