Лига наций: результаты всех матчей пятницы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худший наоборот - вылетает в низшую лигу.
После победы над Швейцарией (2:1) Украина занимает первое место в группе A4. В параллельном матче национальная команда Германии сыграла вничью против Испании (1:1), теперь эти коллективы делят 2-3 место. Швейцарцы идут четвертыми.
Следующий матч команда Андрея Шевченко проведет против Испании. Встреча состоится 6 сентября на Пиренейском полуострове.
Лига наций
1-й тур
4 сентября, пятница
группа А1
Италия - Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Сенси, 67 - Джеко, 57
Нидерланды - Польша 1:0
Гол: Бергвейн, 61
группа B1
Норвегия - Австрия 1:2
Голы: Холланд, 66 - Грегорич, 35, Забитцер, 54
Румыния - Северная Ирландия 1:1
Голы: Пушкаш, 25 - Уайт, 86
группа B2
Шотландия - Израиль 1:1
Голы: Кристи, 45 - Захави, 73
Словакия - Чехия 1:3
Голы: Шранц, 88 - Цоуфал, 48, Дочкал, 53, Крменич, 86
Группа C4
Литва - Казахстан 0:2
Голы: Зайнутдинов, 3, Куат, 86
Беларусь - Албания 0:2
Голы: Чикалеши, 23 Баре, 78
- 3 сентября в первом туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2:1 .
- 3 сентября Латвия и Андорра сыграли в нулевую ничью в первом матче Лиги наций.
- 3 сентября было сыграно 10 матчей первого тура Лиги наций.
- 4 сентября сборная Казахстана победила Литву со счетом 2:0.
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