Лига наций: результаты всех матчей пятницы

5 сентября, 2020, 07:35

Вчера, 4 сентября, были сыграны 8 матчей первого тура Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худший наоборот - вылетает в низшую лигу.

После победы над Швейцарией (2:1) Украина занимает первое место в группе A4. В параллельном матче национальная команда Германии сыграла вничью против Испании (1:1), теперь эти коллективы делят 2-3 место. Швейцарцы идут четвертыми.

Следующий матч команда Андрея Шевченко проведет против Испании. Встреча состоится 6 сентября на Пиренейском полуострове.

Лига наций

1-й тур

4 сентября, пятница

группа А1

Италия - Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Сенси, 67 - Джеко, 57

Нидерланды - Польша 1:0

Гол: Бергвейн, 61

группа B1

Норвегия - Австрия 1:2

Голы: Холланд, 66 - Грегорич, 35, Забитцер, 54

Румыния - Северная Ирландия 1:1

Голы: Пушкаш, 25 - Уайт, 86

группа B2

Шотландия - Израиль 1:1

Голы: Кристи, 45 - Захави, 73

Словакия - Чехия 1:3

Голы: Шранц, 88 - Цоуфал, 48, Дочкал, 53, Крменич, 86

Группа C4

Литва - Казахстан 0:2

Голы: Зайнутдинов, 3, Куат, 86

Беларусь - Албания 0:2

Голы: Чикалеши, 23 Баре, 78

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