Лицензия казино в Украине - что дальше?

5 сентября, 2020, 15:23

Как уже известно большинству читателей: 14 июля 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2285-д «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», который был подписан Президентом 11 августа

Номинально этот шаг позволит Украине не только вывести из тени миллионы и миллиарды гривен, но и сделать еще один шаг к европеизации страны. Теперь Киев, как и большинство европейских городов, таких как Венна, Брюссель, Барселона и др., сможет принимать любителей азартных игр.

Но закон, вступивший в силу, предусматривает не только лицензии для наземных казино, но и дает зеленый свет азартным играм в интернете: букмекерские конторы, онлайн казино.

Особенности легализации казино в Украине

Требование к игрокам достаточно простое: к игре допускаются лица достигшие 21 год и не находится в Реестре ограничивающий доступ к заведениям. На входе будет происходить идентификация личности на основании оригинала документа. Также в разработке находится вторая идентификация, непосредственно в игорном заведении. Предварительно будет реализована в виде "карточки игрока" (содержащей ФИО, дату рождения, штрихкод для считывания).

Немного отличаться будет доступ к онлайн казино. Сегодня, на просторах интернета, в Украине действуют клубы, в основе которых лежат международные лицензиаты (Кюрасао, Мальта, Великобритания), которые гарантируют честность и надежность, а также позволяют осуществлять деятельность онлайн. Регистрация игроков происходит с помощью e-mail или по номеру телефона (на выбор), без требования документов. Вторым этапом является верификация личности, фактически происходит загрузка копий документов на защищенный сервер. С принятием законопрроекта №2285-д возможности онлайн казино расширяются. Одним из нововведений станет возможность идентификации с помощью электронной подписи, MobileID, BankID и других. Это позволяет документооборот сделать более быстрым и надежно защищенным.

Стоимость лицензии в Украине

Для наземных залов стоимость будет конкретно зависеть от местоположения (города). К примеру для Киева, это станет 60000 минимальных заработных плат, для других городов - 30000 гривен + ежегодная оплата за лицензию и столы.

За лицензию онлайн казино отдаст в бюджет Украины порядка $200000. Также зал будет полностью регулироваться специальным органом - Комиссия по развитию и регулированию азартных игр, которая будет вести единый реестр данных.

Интересным фактом является то, что будет создан государственный Фонд, спонсирующий культуру на деньги полученные от лицензий на азартные игры: букмекерские конторы - спорт, казино - медицину.

Теперь все онлайн казино вынуждены будут приобретать лицензию и выходить из тени.