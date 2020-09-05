Это отличие за оборону Украины, - Порошенко о российских санкциях

5 сентября, 2020, 17:32

Об Порошенко заявил во время встречи со сторонниками в Дрогобыче Львовской области, сообщает "Европейская Солидарность" .

"Российская Федерация ввела персональные санкции против Петра Порошенко. Это как государственная награда. А кроме того, против Олега Синютки, против Степана Кубива и многих других патриотов. Это - как знак качества", - сказал Порошенко.

По его словам, Россия шесть лет пыталась запугать украинцев.

"Они пытались шесть лет нас напугать. Шесть лет, благодаря нашим с вами усилиям, мы сохранили Украину. Шесть лет мы разрушали их планы разорвать Украину и создать Новороссию. Шесть лет назад ребята, в том числе из Дрогобыча, ехали на Майдан для того, чтобы сохранить европейскую Украину. А потом прямо с Майдана на фронт для того, чтобы дать отпор российской агрессии, которая никак не может смириться с самим фактом существования нашего с вами независимого государства ", - отметил Порошенко.

Он добавил, что "Европейская Солидарность" внутри страны продолжает держать оборону против пятой колонны Кремля и непрофессиональной власти, которая боится оппозиционных политиков больше, чем настоящих врагов Украины.

"Против кого они борются? Кто для них враги? София Федина - потому что президент считает себя против нее пострадавшим. Он ее боится. Так мы же и не обещали легкой жизни, мы обещали, что фракция "Европейской Солидарности" и будет тем парламентским спецназом, который не даст нам затянуть за волосы в Российскую империю ", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 4 сентября правительство РФ расширило санкционный список, включив в него пятого президента Украины Петра Порошенко , экс-лидера фракции "Голос" Святослава Вакарчука и других нардепов и чиновников.

5 сентября Офис президента назвал санкции России против украинских нардепов и чиновников спекуляциями и пропагандой .

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