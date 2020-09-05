Белорусское государственное ТВ обнародовало видео с "повинной" арестованных журналистов
Об этом сообщает DW .
На видео бывшие ведущие телеканала СТВ Денис Дудинский и Дмитрием Кохно, которые сейчас находятся под арестом, признают, что участвовали в несанкционированных акциях и призывают других не делать этого.
"Я принимал участие в незаконных несанкционированных шествиях, маршах, акциях, митингах. На своем примере хочу предостеречь всех тех, кто собирается выходить на незаконные митинги, акции и шествия о последствиях", - сказал Дудинский. Примерно те же слова говорит и Кохно.
Телеведущих отстранили от работы еще до массовых протестов в Беларуси. Они критически высказывались о задержании в очередях к избирательным участкам во время голосвання на президентских выборах. Дудинский и Кохно были задержаны 2 сентября, им назначили арест в 10 суток за участие в несанкционированном мероприятии.
- 29 августа МИД Беларуси отозвало аккредитацию в российских и белорусских журналистов, работающих на немецкий телеканал ARD, британская телерадиовещательная корпорация BBC, медиакорпорацию "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" и другие.
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