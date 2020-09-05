5 сентября не зафиксировано нарушений режима тишины, - штаб ООС

5 сентября, 2020, 17:55

5 сентября на Донбассе российские оккупационные войска ни разу не нарушили режим тишины

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала текущих суток, 5 сентября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины совместно с представителями ГСЧС и личным составом других подразделений Объединенных сил продолжают локализовать пожары на территории Луганской и Донецкой областей. Уже ликвидирован пожар вблизи Верхнеторецкого, локализован - у Старомихайловки и Новгородского.

В районах населенных пунктов Трехизбенка, Лобачево, Лопаскино, Красногоровка, Гладосово, Валуйское борьба с огненной стихией продолжается.

К тушению пожаров привлечено более 300 человек личного состава и 68 единиц инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных Сил Украины и ГСЧС.

Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей.

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