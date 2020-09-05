4 сентября на фронте: с российской стороны - огонь из гранатомета вблизи Авдеевки, с украинской - без потерь
Об этом говорится в утренней сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил на 07:00 субботы, 5 сентября, передает Еспресо.TV .
"За прошедшие сутки, 4 сентября, был зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня. Так, вблизи населенного пункта Авдеевка противник совершил одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей - из стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.
Украинские воины огонь в ответ не открывали.
По официальным данным, боевых потерь и ранений, в результате вражеских выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет.
"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил. Украинские защитники продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отмечает командование ООС.
- Перемирие на Донбассе действует с 27 июля.
- Как отмечают эксперты, не исключено, что в качестве "расчета" за него Кремль потребует от украинской стороны проведения местных выборов в ОРДЛО на своих условиях.
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