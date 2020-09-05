 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество4 сентября на фронте: с российской стороны - огонь из гранатомета вблизи Авдеевки, с украинской - без потерь

4 сентября на фронте: с российской стороны - огонь из гранатомета вблизи Авдеевки, с украинской - без потерь

В пятницу, 4 сентября 2020 года, был зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в утренней сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил на 07:00 субботы, 5 сентября, передает Еспресо.TV .

"За прошедшие сутки, 4 сентября, был зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня. Так, вблизи населенного пункта Авдеевка противник совершил одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей - из стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Украинские воины огонь в ответ не открывали.

По официальным данным, боевых потерь и ранений, в результате вражеских выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет.

"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил. Украинские защитники продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отмечает командование ООС.

  • Перемирие на Донбассе действует с 27 июля.
  • Как отмечают эксперты, не исключено, что в качестве "расчета" за него Кремль потребует от украинской стороны проведения местных выборов в ОРДЛО на своих условиях.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 сентября, 2020 суббота

4 сентября, 2020 пятница

больше новостей

5 сентября, 2020 суббота

4 сентября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать