4 сентября на фронте: с российской стороны - огонь из гранатомета вблизи Авдеевки, с украинской - без потерь

5 сентября, 2020, 07:20

В пятницу, 4 сентября 2020 года, был зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в утренней сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил на 07:00 субботы, 5 сентября, передает Еспресо.TV .

"За прошедшие сутки, 4 сентября, был зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня. Так, вблизи населенного пункта Авдеевка противник совершил одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей - из стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Украинские воины огонь в ответ не открывали.

По официальным данным, боевых потерь и ранений, в результате вражеских выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет.

"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой подразделениями из состава Объединенных сил. Украинские защитники продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отмечает командование ООС.