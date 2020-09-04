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Espreso.tvОбществоЗа карантин украинским безработным выплатили 7,5 млрд грн, - Минэкономики

За карантин украинским безработным выплатили 7,5 млрд грн, - Минэкономики


фото: reuters
С 12 марта 2020 года украинцам выплачено 7,5 млрд грн пособия по безработице

Об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко передает пресс-служба ведомства.

"В течение карантина, то есть с 12 марта 2020 года и до сих пор, выплачено 7,5 млрд грн пособия по безработице. Задолженность по выплате пособия по безработице отсутствует", - заявил Петрашко.

Также по программе по частичной безработице выплачено 2,3 млрд грн. Финансирование осуществляется каждые 10 дней.

"Чтобы предприятия не увольняли людей, мы ввели программу так называемой частичной безработицы, которой воспользовалось около 240 субъектов. Тем самым, нам удалось сохранить рабочие места для 380 тыс. работников, которые не пошли на биржу труда, а воспользовались в пиковые времена этой программой ", - сообщил министр.

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