Выборы в США: Facebook выключит политическую рекламу за неделю до голосования
4 сентября, 2020, 09:55
Facebook не будет размещать новую политическую рекламу за неделю до президентских выборов в США, они состоятся 3 ноября
Об этом заявил глава компании Facebook Марк Цукерберг. пишет Бабель со ссылкой на BBC.
Он объяснил это решение тем, что существуют противоречия между людьми, которые могут привести к беспорядкам.
При этом он уточнил, что уже существующую рекламу, которую размещали до последней недели кампании, соцсеть позволит продвигать дальше.
Цукерберг предупредил, что соцсеть будет отмечать сообщения кандидатов в президенты, которые будут заявлять о победе на выборах до окончания подсчета.
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