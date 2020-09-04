Выборы в США: Facebook выключит политическую рекламу за неделю до голосования

4 сентября, 2020, 09:55

Facebook не будет размещать новую политическую рекламу за неделю до президентских выборов в США, они состоятся 3 ноября

Об этом заявил глава компании Facebook Марк Цукерберг. пишет Бабель со ссылкой на BBC.

Он объяснил это решение тем, что существуют противоречия между людьми, которые могут привести к беспорядкам.

При этом он уточнил, что уже существующую рекламу, которую размещали до последней недели кампании, соцсеть позволит продвигать дальше.

Цукерберг предупредил, что соцсеть будет отмечать сообщения кандидатов в президенты, которые будут заявлять о победе на выборах до окончания подсчета.