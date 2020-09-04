В Украине за август 12 раз фиксировали антирекорды по инфицированию коронавирусом в сутки, - Степанов
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает Еспресо.TV.
"За август в Украине зафиксировано 12 антирекордов количества новых больных COVID-19. Очередной антирекорд сегодня - у 2 тыс. 723 человек диагностировали коронавирус", - констатировал министр.
Он подчеркнул, что многие привыкли к статистике и "начинает воспринимать ее просто как цифры и относиться к ограничениям легкомысленно".
"На этой неделе мы получили сотни фотографий с празднования дней городов, фестивалей и концертов. Мы видим отношение людей к противоэпидемическим мероприятиям и можем сделать один единственный вывод: все начали переходить дорогу на красный свет", - подытожил Степанов.
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