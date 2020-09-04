В США семь полицейских уволены из-за смерти афроамериканца, которого они пытались задержать

4 сентября, 2020, 10:42

В США уволили семерых полицейских после очередного случая вероятного чрезмерного насилия в отношении афроамериканца

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Накануне члены семьи афроамериканца, жителя Рочестера (штат Нью-Йорк) Дэниэла Пруда, который стал, по их мнению, жертвой полицейского насилия, опубликовали видео его задержания. Оно произошло в конце марта. На записи видно, как несколько полицейских надевают Пруду на голову мешок, когда он сидел на асфальте. При этом мужчина был голый и в наручниках. Через несколько минут его транспортируют на носилках к машине скорой помощи. Через неделю мужчина скончался.

По данным американских СМИ, причиной его смерти стало удушение. Кроме того, в крови мужчины обнаружили наркотик фенциклидин. По словам семьи погибшего, у него были проблемы с психикой. Как рассказал брат мужа, он начал беспокоиться и поэтому вызвал полицию. "Я позвонил, чтобы получить помощь, а не для того, чтобы линчевать его", - отметил мужчина.

WARNING: Disturbing video of Rochester cops suffocating #DanielPrude . His family called 911 for help b / c Prude was in mental distress. Naked in the street, Prude complies, lays on the ground and is cuffed. Cops place bag over his head, suffocating him. pic.twitter.com/V2JfaOhjXC - Kristen Clarke (@KristenClarkeJD) September 3, 2020

3 сентября в Рочестере прошли протесты против расизма и полицейского насилия. В них приняли участие несколько десятков человек. Демонстранты требовали восстановить справедливость в отношении Пруда и провести реформу полиции.

Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки, из-за смерти чернокожего правонарушителя Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку денег. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атаковали полицейские участки, совершали поджоги и массовые ограбления магазинов .

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