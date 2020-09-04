В Николаеве во время задержания полицией умер 29-летний мужчина

4 сентября, 2020, 11:25

В Николаеве 3 сентября во время задержания работниками полиции умер 29-летний мужчина

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

"В полицию поступило сообщение о том, что на улице 1-я Ингульская в Центральном районе Николаева неизвестный проявляет неадекватное поведение, совершает хулиганские действия, бросает в прохожих кирпичами", - говорится в сообщении.

На место прибыл наряд полиции охраны. Человек "совершил неповиновение правоохранителям", из-за чего к нему были применены наручники.