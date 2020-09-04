В Николаеве во время задержания полицией умер 29-летний мужчина
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.
"В полицию поступило сообщение о том, что на улице 1-я Ингульская в Центральном районе Николаева неизвестный проявляет неадекватное поведение, совершает хулиганские действия, бросает в прохожих кирпичами", - говорится в сообщении.
На место прибыл наряд полиции охраны. Человек "совершил неповиновение правоохранителям", из-за чего к нему были применены наручники.
"Мужчине стало плохо, вследствие чего работники полиции охраны сняли наручники и начали оказывать помощь и вызвали скорую. Однако, к сожалению, медики, прибывшие на место происшествия, лишь зафиксировали смерть 29-летнего мужчины", - говорится в сообщении.
Тело мужчины будет направлено для проведения экспертизы, чтобы установить, был ли он под действием каких-то препаратов, и что стало причиной смерти.
"В случае выявления неправомерных действий, расследование будет проводить Государственное бюро расследований", - добавили в полиции.
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