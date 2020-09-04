В Минском лингвистическом университете ОМОН жестко задержал студентов
Об этом сообщает TUT. BY со ссылкой на своих читателей.
До того, как в университете появились силовики, студенты пели Марсельезу (гимн Французской Республики) на английском языке.
Студенты сообщали, что во дворе университета стояли три автобуса без номеров, внутри был ОМОН.
Судя по видео, задержания происходили жестко.
"В холле присутствовали несколько человек из администрации. Все были в шоке", - сообщают очевидцы.
Точно задержаны по крайней мере трое студентов, пишут в одной из тематических студенческих групп. Где молодые люди сейчас, неизвестно. Телеграмм канал NEXTA писал о пяти задержанных.
Напомним, сегодня хакеры взломали сайт МВД Беларуси и занесли Лукашенко в список разыскиваемых.
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