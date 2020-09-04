В Киеве снова запустят детсад онлайн

Об этом заявил и.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский, передает пресс-служба КГГА.

Детский сад онлайн - это образовательный инновационный проект, созданный городскими властями во время карантинных мероприятий, чтобы помочь родителям занять детей дома.

"Во время карантина мы успешно реализовали детский сад в формате онлайн. Это была беспрецедентная, новая и актуальная инициатива, которую отметили не только СМИ отечественного уровня, но и международного. В начале нового учебного года я рад сообщить, что мы снова готовы продолжать этот проект. Уже с этого месяца онлайн детский сад снова станет доступным", - заявил Мондриевский.

По его словам, детсадом онлайн уже воспользовались более 100 тыс. семей - как Киева, так и всей страны.

"Онлайн детский сад - это не замена обычным детским садам, а возможность малышей в инновационном интерактивном формате получить очень необходимые навыки: эмоционального интеллекта и ранней профориентации (ознакомление с профессиями), которые лучше закладывать с самого детства", - пояснил директор КНП "Образовательное агентство города Киева" Бадри Лолашвили.

Он добавил, что с 3 сентября на портале образовательного Хаба города Киева абсолютно бесплатно дети смогут окунуться в интересные истории, проявить свою эмпатию к другим людям, формировать собственный характер "и даже поработать пожарным, полицейским, учителем, врачом или другие интересные и полезные профессии ".

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