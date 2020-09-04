В Киеве на карантин закрыли четыре детсада и две школы, - Кличко

4 сентября, 2020, 13:27

Две столичные школы переведены на дистанционное обучение в связи с заболеванием учителей коронавирусом. Также в Киеве временно закрыли четыре детсада

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время брифинга 4 сентября.

Мэр отметил, что в Киеве две школы переведены на дистанционное обучение в связи с заболеванием учителей коронавирусом. Еще в 11 школах на дистанционное обучение отправили всего 20 классов. Там обнаружили инфицированных учеников.

"Временно закрыли на карантин 4 детских сада. По одному в Деснянском, Печерском, Оболонском и в Днепровском районах. Я снова обращаюсь к родителям: если утром вы видите у ребенка симптомы ОРВИ - не ведите его в садик или школу", - подчеркнул Кличко.

По состоянию на утро 4 сентября, коронавирус в Украине обнаружили у 2723 человек , 51 человек умер.

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