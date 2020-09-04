В Днепре СБУ задержала мужчину с оружием и поддельным удостоверением спецслужбы
Об этом сообщает пресс-служба СБУ .
"Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины задержали в Днепре уголовника, который использовал поддельное служебное удостоверение майора СБУ", - говорится в сообщении.
Во время обысков в автомобиле и по месту жительства псевдоработника Службы безопасности правоохранители обнаружили поддельное удостоверение майора СБУ и элементы для изготовления еще одного.
Также у усевдомайора изъяли 3 пистолета с признаками переделки под огнестрельное оружие с боеприпасами, оборудование для переработки оружия, 8 пакетов с сырьем с прекурсорами наркотиков, отмычки и телефоны.
Сейчас в рамках начатого уголовного производства, после проведения соответствующих экспертиз, фигуранту планируется сообщение о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Операцию проводили сотрудники ГУ внутренней безопасности СБУ совместно с ГУ Нацполиции в Днепропетровской области под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области.
Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.
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