В Днепре СБУ задержала мужчину с оружием и поддельным удостоверением спецслужбы

4 сентября, 2020, 16:20

4 сентября в Днепре СБУ разоблачила мужчину, который использовал поддельное удостоверение майора СБУ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

"Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины задержали в Днепре уголовника, который использовал поддельное служебное удостоверение майора СБУ", - говорится в сообщении.

Во время обысков в автомобиле и по месту жительства псевдоработника Службы безопасности правоохранители обнаружили поддельное удостоверение майора СБУ и элементы для изготовления еще одного.

Также у усевдомайора изъяли 3 пистолета с признаками переделки под огнестрельное оружие с боеприпасами, оборудование для переработки оружия, 8 пакетов с сырьем с прекурсорами наркотиков, отмычки и телефоны.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства, после проведения соответствующих экспертиз, фигуранту планируется сообщение о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Операцию проводили сотрудники ГУ внутренней безопасности СБУ совместно с ГУ Нацполиции в Днепропетровской области под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области.

Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо