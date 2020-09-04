В центре Тбилиси произошел взрыв, есть пострадавшие

4 сентября, 2020, 16:16

В центре грузинской столицы Тбилиси сегодня, 4 сентября, произошел взрыв

Взрыв прогремел у здания Филармонии, сообщает издание Эхо Кавказа.

По предварительным данным, в результате взрыва есть пострадавшие, но их количество пока неизвестно. На месте работают спасатели и полиция.

О других деталях происшествия пока информации нет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb