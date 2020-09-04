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Espreso.tvОбществоВ центре Тбилиси произошел взрыв, есть пострадавшие

В центре Тбилиси произошел взрыв, есть пострадавшие


фото: ekhokavkaza
В центре грузинской столицы Тбилиси сегодня, 4 сентября, произошел взрыв

Взрыв прогремел у здания Филармонии, сообщает издание Эхо Кавказа.

По предварительным данным, в результате взрыва есть пострадавшие, но их количество пока неизвестно. На месте работают спасатели и полиция.

О других деталях происшествия пока информации нет.

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