В центре Тбилиси произошел взрыв, есть пострадавшие
4 сентября, 2020, 16:16
В центре грузинской столицы Тбилиси сегодня, 4 сентября, произошел взрыв
Взрыв прогремел у здания Филармонии, сообщает издание Эхо Кавказа.
По предварительным данным, в результате взрыва есть пострадавшие, но их количество пока неизвестно. На месте работают спасатели и полиция.
О других деталях происшествия пока информации нет.
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