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Espreso.tvОбществоТихановская на Совбезе ООН призвала создать международную мониторинговую миссию для Беларуси

Тихановская на Совбезе ООН призвала создать международную мониторинговую миссию для Беларуси

4 сентября на заседании Совбеза ООН, созванном Эстонией по ситуации в Беларуси, лидер оппозиции РБ Светлана Тихановская призвала международное сообщество создать мониторинговую миссию

Об этом экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила на Совбезе ООН .

Светлана Тихановская призвала ООН осудить чрезмерное применение силы белорусскими спецслужбами против протестующих граждан.

Также лидер оппозиции озвучила просьбу созвать специальное заседание Совета ООН по правам человека для обсуждения ситуации с правами человека в Беларуси.

Отдельно Тихановская подчеркнула необходимость немедленно направить в Беларусь международную мониторинговую миссию для документирования ситуации на местах.

По ее словам режим Александра Лукашенко в Белоруссии "лишен морали".

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