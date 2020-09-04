Тихановская на Совбезе ООН призвала создать международную мониторинговую миссию для Беларуси
4 сентября, 2020, 18:39
4 сентября на заседании Совбеза ООН, созванном Эстонией по ситуации в Беларуси, лидер оппозиции РБ Светлана Тихановская призвала международное сообщество создать мониторинговую миссию
Об этом экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила на Совбезе ООН .
Светлана Тихановская призвала ООН осудить чрезмерное применение силы белорусскими спецслужбами против протестующих граждан.
Также лидер оппозиции озвучила просьбу созвать специальное заседание Совета ООН по правам человека для обсуждения ситуации с правами человека в Беларуси.
Отдельно Тихановская подчеркнула необходимость немедленно направить в Беларусь международную мониторинговую миссию для документирования ситуации на местах.
По ее словам режим Александра Лукашенко в Белоруссии "лишен морали".
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