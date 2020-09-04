Стрельба в кафе в Киевской области произошла из-за бытового конфликта, - полиция

4 сентября, 2020, 13:00

Стрельба в городе Украинка Киевской области произошла на фоне бытовых отношений

Об этом на брифинге сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов, передает "Укринформ".

"В Украинке конфликт произошел на почве бытовых отношений. Во время этого события было применено охотничье и травматическое оружие. 22 человека установлены. Сейчас установлен весь автотранспорт, который прибыл из Киева, и эти автотранспортные средства, на данный момент они удалены. В отношении лиц, - следователи готовят подозрения каждому из них, кто совершал активные действия ", - отметил руководитель полиции Киевщины.

Он добавил, что одно лицо уже задержали.

Напомним, 3 сентября стало известно, что группа неизвестных лиц приехала на машинах из столицы и устроила стрельбу в кафе в Украинке Киевской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb