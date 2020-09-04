Степанов: Украина ведет переговоры о двух вакцин против COVID-19
Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 4 сентября заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Эспрессо.TV .
"! Мы общаемся практически со всеми лидерами с точки зрения разработки вакцин. Первое, мы ведем переговоры с компанией« АстраЗенека »(AstraZeneca - ред.) - известная компания, которая вместе с Оксфордским университетом разрабатывает эту вакцину. Ожидаем окончания клинических испытаний и регистрации вакцины . Ведем именно переговоры, ожидаем от них предложение по количеству вакцин, которую они готовы будут поставит ", - рассказал Степанов, добавив, что Украина выделила готова вносить предоплату.
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Кроме того, Минздрав ведет переговоры с китайским производителем "Сеновакс", который должен предоставить информацию о количестве доз, которую компания готова поставить после начала производства вакцины.
Среди компаний, с которыми Украина коммуницирует по вакцин, Степанов назвал "Джонсон и Джонсон", "Пфайзер", "Модерна".
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