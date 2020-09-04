Степанов отчитался, куда пойдут 14,3 млрд грн из COVID-фонда
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.
"Министерство здравоохранения постановлениями Кабмина выделило 14,3 млрд грн с ковидного фонда", - сказал Степанов.
По его словам, 100 млн грн из этих средств пойдут на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких; 2,9 млрд грн - на обеспечение средствами индивидуальной защиты работников учреждений экстренной медицинской помощи, а также учреждений здравоохранения и лабораторных центров. Также на эти средства планируется закупить лабораторное оборудование и повысить заработные платы работникам лабораторных центров.
Кроме того, 5,3 млрд грн планируется направить на закупку оборудования в приемные отделения опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах; 5,9 млрд грн - на осуществление доплат к зарплатам медикам и другим работникам учреждений здравоохранения. Степанов напомнил, что такие доплаты должны были начаться с сентября и продолжаться до конца года.
Степанов также отметил, что с начала эпидемии Национальная служба здоровья (НСЗУ) осуществляла оплаты лечения больных COVID-19. Эти оплаты осуществляются по пакетам экстренной медицинской помощи, стационарной медицинской помощи, в том числе в специализированных учреждениях, а также работы мобильных бригад.
"В целом, по договорам Национальной службы здоровья выплачено почти 3,5 млрд грн", - отметил Степанов.
Вместе с тем он отметил, что эта сумма не учитывает выплаты за август, поскольку они начнутся с 5 сентября.
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