Степанов отчитался, куда пойдут 14,3 млрд грн из COVID-фонда

4 сентября, 2020, 11:15

Министерство здравоохранения направило с COVID-фонда 14,3 млрд грн, которые пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты для медиков, а также на покупку лабораторного оборудования

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.

"Министерство здравоохранения постановлениями Кабмина выделило 14,3 млрд грн с ковидного фонда", - сказал Степанов.

По его словам, 100 млн грн из этих средств пойдут на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких; 2,9 млрд грн - на обеспечение средствами индивидуальной защиты работников учреждений экстренной медицинской помощи, а также учреждений здравоохранения и лабораторных центров. Также на эти средства планируется закупить лабораторное оборудование и повысить заработные платы работникам лабораторных центров.

Кроме того, 5,3 млрд грн планируется направить на закупку оборудования в приемные отделения опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах; 5,9 млрд грн - на осуществление доплат к зарплатам медикам и другим работникам учреждений здравоохранения. Степанов напомнил, что такие доплаты должны были начаться с сентября и продолжаться до конца года.

Степанов также отметил, что с начала эпидемии Национальная служба здоровья (НСЗУ) осуществляла оплаты лечения больных COVID-19. Эти оплаты осуществляются по пакетам экстренной медицинской помощи, стационарной медицинской помощи, в том числе в специализированных учреждениях, а также работы мобильных бригад.

"В целом, по договорам Национальной службы здоровья выплачено почти 3,5 млрд грн", - отметил Степанов.

Вместе с тем он отметил, что эта сумма не учитывает выплаты за август, поскольку они начнутся с 5 сентября.

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