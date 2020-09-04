Швейцария ввела 10-дневный карантин для украинцев

4 сентября, 2020, 20:31

4 сентября Швейцарская конфедерация отнесла Украину в перечень государств, по прибытии из которых необходимо проходить 10-дневный карантин.

Об этом говорится в обновленном порядке въезда в страну на сайте правительства Швейцарии.

Швейцария добавила к карантинному списку 10 новых государств. Кроме Украины, туда попали Хорватия, Ливан, Ливия, ОАЭ и др.

Начиная с понедельника, 7 сентября, люди, которые будут въезжать в Швейцарию после пребывания в одной из стран этого списка, должны будут пройти 10-дневный карантин.

В то же время из списка с обязательным карантином исключили Бельгию, Сальвадор, Эсватини (Свазиленд), Казахстан, Киргизию, Люксембург, Мексику и Оман.

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