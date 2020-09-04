Швейцария ввела 10-дневный карантин для украинцев
4 сентября, 2020, 20:31
4 сентября Швейцарская конфедерация отнесла Украину в перечень государств, по прибытии из которых необходимо проходить 10-дневный карантин.
Об этом говорится в обновленном порядке въезда в страну на сайте правительства Швейцарии.
Швейцария добавила к карантинному списку 10 новых государств. Кроме Украины, туда попали Хорватия, Ливан, Ливия, ОАЭ и др.
Начиная с понедельника, 7 сентября, люди, которые будут въезжать в Швейцарию после пребывания в одной из стран этого списка, должны будут пройти 10-дневный карантин.
В то же время из списка с обязательным карантином исключили Бельгию, Сальвадор, Эсватини (Свазиленд), Казахстан, Киргизию, Люксембург, Мексику и Оман.
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