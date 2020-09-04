Швейцария со следующей недели обязала украинцев проходить карантин при въезде

4 сентября, 2020, 16:36

Власти Швейцарии обновили список стран, по прибытии из которых необходимо проходить карантин, и добавила в него Украину

Об этом пишет Интерфакс-Украина .

Согласно сообщению, обновленный список стран, по прибытии из которых обязательное прохождение карантина, начнет действовать с 7 сентября. В него также попали, в частности, Хорватия, Ливан, Ливия и ОАЭ.

Издание также отмечает, что согласно списку, карантин при въезде в Швейцарию теперь отменен для граждан Бельгии, Казахстана, Люксембурга и ряда других стран.

Отмечается, что продолжительность карантина - 10 дней. Кроме того, люди, которые прибывают из стран "карантинного" списка, должны в течение двух дней после прибытия уведомить власти кантона и следовать их инструкциям.

В издании также напомнили, что за время пандемии в Швейцарии обнаружили около 43 тыс. случаев заражения коронавирусом, из которых более 2 тыс. - летальных.

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