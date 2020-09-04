Шкарлет планирует страховать детей и учителей-пенсионеров от COVID-19

4 сентября, 2020, 08:15

Министерство образования и науки планирует подписать меморандум с компаниями по страхованию учителей-пенсионеров и детей от коронавируса

Об этом заявил и.о. министра образования Сергей Шкарлет в эфире "Право на власть".

"Есть предложение из группы первой семерки страховых компаний Украины о возможности подписания меморандума с Министерством образования и науки по поводу определенных программ страхования не только пенсионеров (работающих учителей-пенсионеров, - ред.), но и детей. Я надеюсь, что мы в ближайшее время выйдем на некий меморандум и сотрудничестве, который будет определенным образом моделировать ситуацию определенной защиты", - заявил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb