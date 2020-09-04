Шкарлет планирует страховать детей и учителей-пенсионеров от COVID-19
4 сентября, 2020, 08:15
Министерство образования и науки планирует подписать меморандум с компаниями по страхованию учителей-пенсионеров и детей от коронавируса
Об этом заявил и.о. министра образования Сергей Шкарлет в эфире "Право на власть".
"Есть предложение из группы первой семерки страховых компаний Украины о возможности подписания меморандума с Министерством образования и науки по поводу определенных программ страхования не только пенсионеров (работающих учителей-пенсионеров, - ред.), но и детей. Я надеюсь, что мы в ближайшее время выйдем на некий меморандум и сотрудничестве, который будет определенным образом моделировать ситуацию определенной защиты", - заявил он.
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