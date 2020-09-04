Руководители МИД "нормандского формата" должны собраться в сентябре после встречи советников, - Кулеба

4 сентября, 2020, 13:18

Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" планируется в сентябре, после встречи советников лидеров стран

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

"План состоит в том, чтобы министры встретились после того, как встретятся советники лидеров "нормандского формата". Сейчас встреча советников запланирована, идет активная подготовка к ней. Поэтому, как только советники встретятся, мы увидим, как пройдет эта встреча, будут ли результаты достигнуты, и я думаю, что если не произойдет на этой встрече ничего форс-мажорного, будут созданы условия и для встречи министров иностранных дел", - сказал Кулеба .

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По словам Кулебы, министры настроены на проведение этой встречи в сентябре.

"И я, и мои немецкий и французский коллеги настроены на проведение этой встречи в сентябре. И, насколько мне сообщили, российский министр Сергей Лавров также не возражает против проведения такой встречи ", - добавил он.