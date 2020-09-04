Роскошное оздоровление в Моршине

4 сентября, 2020, 16:28

Небольшой городок Моршин известен благодаря уникальным природным ресурсам. Именно сюда ежегодно приезжают тысячи людей на оздоровление. Год назад здесь, в Моршине, открылся гостинично-оздоровительный комплекс "Святой Шарбель", который соединил в себе современный гостиничный сервис с диагностически-лечебными услугами

Оздоровительный комплекс специализируется на трех основных направлениях: здоровое сердце, болезни желудочно-кишечного тракта и похудение. Но врачи могут расписать индивидуальную программу оздоровления в соответствии с потребностями отдыхающего.

Чаще всего в "Святой Шарбель" приезжают люди с целью избавиться от лишнего веса и улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Если человек приехал на оздоровление, на него заводится медицинская карта. Проводится сбор анамнеза, осмотр, термометрия, измерение параметров и взвешивание на так называемых "умных" весах.

Елена Балабанская, гастроэнтеролог:

"Умный вес работает с программой через блютуз и соответственно выдает все показатели относительно, которые сработали на вес. Показывают индекс массы тела, достаточный ли вес согласно росту. Процент жира, вес тела без жира, подкожный жир, висцеральный жир, частичный вес, костная масса, соответственно энергии, которую человек тратит. По ходу лечения, по ходу программы похудения при каждой встрече врач гостя перевешивает и имеет диаграмму. Соответственно можно увидеть колебания, которые происходят с каждым из показателей"

По результатам обследования, врач назначает водолечение. Информация о назначении записывается на электронный браслет и с ним нужно приходить в бювет. В "Святом Шарбеле" бювет просто в гостинице, поэтому специально идти к городскому источнику не требуется.

В вопросе похудения важно правильно подобрать питание. Чтобы участники программы придерживались рациона, в отеле работает специальная диетическая сестра. Утром шведский стол, а на обед и ужин индивидуальное питание.

И конечно процедуры, без них в санатории никак. В "Святом Шарбеле" множество релакс процедур, где можно совместить приятное с полезным, то есть отдохнуть и избавиться от лишних килограммов. Например, процедура "SAHARA DREAM" очень нравится женщинам. Она стимулирует регенерацию кожи и ускоряет обменные процессы, имеет восстановительное и антиоксидантное действие. Но самое главное, что во время этого ритуала можно избавиться до пяти лишних килограммов. Есть в гостинично-оздоровительном комплексе эксклюзивная процедура - ванна из сыворотки. Она сделает тело нежным и роскошным.

Все процедуры подбирает врач в комплексе, здесь есть подводные массажи, ручные массажи, ванны, упражнения с тренером в спортзале, нордическая ходьба, аква аэробика. К вашим услугам бани: паровая, карпатская, русская. Также инфракрасная сауна, джакузи, большой бассейн и открытый бассейн в которых можно купаться в любое время года.

Уникальная моршинская лечебная вода в сочетании с подобранными процедурами, физическими упражнениями и диетическим питанием сделают свое дело. Люди едут домой довольными, потому что избавились от лишних килограммов, а еще есть план действий на будущее, каким должен быть рацион питания дома, питьевой режим и расписанные физические упражнения.