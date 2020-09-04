Радикальная партия выдвинула Ляшко кандидатом в нардепы

4 сентября, 2020, 17:47

Радикальная партия выдвинула Олега Ляшко кандидатом в народные депутаты по 208-му округу (Черниговская область)

Об этом в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV сообщил нардеп VIII созыва Дмитрий Линько.

"Мы сегодня в столице гетманской, Батурине, проводили съезд Радикальной партии, где приняли решение об участии в местных выборах. И выдвинули по одномандатному 208 округу (Черниговская область - ред.) Олега Ляшко, как единого кандидата, которого, кстати, поддержала и политическая партия Батькивщина, и много других политических сил. Безусловно, патриотическим силам нужно объединяться ", - отметил Линько.

Отметим, ЦИК назначила довыборы народного депутата в 208-м округе (Черниговская область) на 25 октября, ведь нардепа от группы "Доверие" Валерия Давыденко, который был избран по этому округу, обнаружили мертвым с огнестрельным ранением головы в его офисе в Киеве 23 мая 2020 года.

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