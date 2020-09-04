Рада намерена урегулировать дорожное движение гиробордов и электроскутеров
Принятие проекта закона поддержали 268 народных депутатов, передает Еспресо.TV .
Так, документом предлагается установить правовой статус пользователей персонального легкого электротранспорта, предусмотреть для них основные права и обязанности.
Таким образом, согласно тексту проекта закона, владельцы персонального легкого электротранспорта смогут ездить по велосипедным дорожкам, а при их отсутствии - по краю проезжей части дороги или улицы.
Владельцы такого транспорта также должны двигаться попутно с общим потоком транспортных средств. По возможности оборудовать электротранспорт звуковым сигналом и светоотражателями.
Кроме того, в законе сказано, что владельцы электротранспорта во время передвижения в темное время суток в условиях недостаточной видимости должны включать фару и выделяться с помощью светоотражающих элементов.
Пользования персональным легким электротранспортом запрещается в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.
При использовании электротранспорта также запрещается пользоваться телефоном, держа его в руке.
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