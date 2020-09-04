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Espreso.tvОбщество"Жыве Беларусь!". В Раде в поддержку протестов в Беларуси развернули бело-красно-белые флаги

"Жыве Беларусь!". В Раде в поддержку протестов в Беларуси развернули бело-красно-белые флаги


фото: Оксана Савчук
В Верховной Раде народные депутаты выразили поддержку протестов в Беларуси и пришли на заседание с историческими знаменами государства

Об этом передает Еспресо.TV.

"Мы верим, что в ближайшее время над парламентом Беларуси поднимут бело-красно-белый флаг. Сябры, Украина с Вами", - сказал нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.

Он отметил, что белорусы сейчас борются за существование страны, а Лукашенко "сливает страну" Путину.

Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько напомнила, что белорус Михаил Жизневский погиб во время Революции Достоинства в Киеве, защищая украинскую свободу, и Александр Тарайковский, который погиб за свободу Беларуси.

Сергей Соболев от "Батькивщины" заявил, что не может быть ситуации, когда в центре Европы есть режим, который разговаривает с народом языком насилия.

"Белорусский народ все равно победит, так же, как украинский", - добавил он.

Зато депутат от фракции ОПЗЖ Илья Кива вывесил государственный флаг Беларуси на балконе Рады.

 

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