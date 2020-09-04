"Жыве Беларусь!". В Раде в поддержку протестов в Беларуси развернули бело-красно-белые флаги
Об этом передает Еспресо.TV.
"Мы верим, что в ближайшее время над парламентом Беларуси поднимут бело-красно-белый флаг. Сябры, Украина с Вами", - сказал нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.
Он отметил, что белорусы сейчас борются за существование страны, а Лукашенко "сливает страну" Путину.
Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько напомнила, что белорус Михаил Жизневский погиб во время Революции Достоинства в Киеве, защищая украинскую свободу, и Александр Тарайковский, который погиб за свободу Беларуси.
Сергей Соболев от "Батькивщины" заявил, что не может быть ситуации, когда в центре Европы есть режим, который разговаривает с народом языком насилия.
"Белорусский народ все равно победит, так же, как украинский", - добавил он.
Зато депутат от фракции ОПЗЖ Илья Кива вывесил государственный флаг Беларуси на балконе Рады.
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