"Всеобъемлющее перемирие": под Мариуполем погиб военный из Львовщины
4 сентября, 2020, 15:37
Под Мариуполем 4 сентября погиб военный Кравчишак Тарас
Об этом сообщил отец погибшего, передает Facebook - страница одноименной общественной организации воинов украинско-российской войны "Меч Арея".
"Сегодня ночью во время "всеобъемлющего перемирия" под Мариуполем погиб житель Дрогобича Кравчишак Тарас Михайлович", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отец погибшего живет в Трускавце.
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