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Espreso.tvОбщество"Всеобъемлющее перемирие": под Мариуполем погиб военный из Львовщины

"Всеобъемлющее перемирие": под Мариуполем погиб военный из Львовщины


фото: ap
Под Мариуполем 4 сентября погиб военный Кравчишак Тарас

Об этом сообщил отец погибшего, передает Facebook - страница одноименной общественной организации воинов украинско-российской войны "Меч Арея".

"Сегодня ночью во время "всеобъемлющего перемирия" под Мариуполем погиб житель Дрогобича Кравчишак Тарас Михайлович", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отец погибшего живет в Трускавце.

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