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Espreso.tvОбщество"Приземлился не там, где нужно": нардеп "слуга" Мариковский проголосовал карточкой Королевской

"Приземлился не там, где нужно": нардеп "слуга" Мариковский проголосовал карточкой Королевской


фото: reuters
Нардеп фракции "Слуга народа" Александр Мариковский проголосовал за законопроект с места нардепа от ОПЗЖ Натальи Королевской

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во время голосования в ВР 4 сентября за принятие в целом проекта закона №0050, который направлен на ратификацию Протокола, вносящего изменения в Конвенцию о передаче осужденных лиц, нардеп "слуга" Мариковский проголосовал с места нардепа Королевской.

Соответствующий законопроект поддержали 274 нардепа.

"Господин Мариковский (Александр Мариковский - нардеп фракции "СН", - ред.), а когда Вы переехали во фракцию ОПЗЖ? Просто, чтобы для других понять. Вы карточкой голосовали?" - обратился Разумков.

На соответствующее обращение Мариковский ответил: "Я случайно".

В свою очередь, Разумков отметил: "Уважаемые коллеги, мы в этом зале ничего не переголосовывали и переголосовывать не будем. Наталья Юрьевна Королевская (нардеп фракции ОПЗЖ, - ред.) не голосовала. Проголосовала ее карта. Это другой вопрос, как это произошло. Это произошло, действительно, случайно. Потому что наши народные депутаты очень любят перемещаться по залу, иногда приземляться не там, где нужно. И случайно, действительно, случайно. Человек не отрицает этот факт. Не заменили карточку одну на другую. С другой стороны, обращаюсь ко всем народным депутатам, если идете из зала - берите карточку с собой. У меня просьба - письменное заявление, что Наталья Королевская не голосовала. Это снимет политический накал. с другой стороны - переголосовывать ничего не будем ".

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