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Espreso.tvОбщество"Примета - сильно хромает": хакеры взломали сайт МВД Беларуси и занесли Лукашенко в список разыскиваемых

"Примета - сильно хромает": хакеры взломали сайт МВД Беларуси и занесли Лукашенко в список разыскиваемых


фото: Фокус
На сайте МВД Беларуси появилась информация о розыске президента Александра Лукашенко и главы ведомства Юрия Караева

Об этом сообщает "Белсат".

На сайте МВД было отмечено, что Лукашенко и Караев обвиняются в "военных преступлениях против белорусского народа". Лукашенко также инкриминируют в "узурпации власти". Сейчас сайт не работает.

  • 3 сентября президента Беларуси Александра Лукашенко добавили в базу "Миротворца" как "пособника пророссийских террористов и российских оккупантов"

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