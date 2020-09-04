"Примета - сильно хромает": хакеры взломали сайт МВД Беларуси и занесли Лукашенко в список разыскиваемых

4 сентября, 2020, 08:34

На сайте МВД Беларуси появилась информация о розыске президента Александра Лукашенко и главы ведомства Юрия Караева

Об этом сообщает "Белсат".

На сайте МВД было отмечено, что Лукашенко и Караев обвиняются в "военных преступлениях против белорусского народа". Лукашенко также инкриминируют в "узурпации власти". Сейчас сайт не работает.

3 сентября президента Беларуси Александра Лукашенко добавили в базу "Миротворца" как "пособника пророссийских террористов и российских оккупантов"