"Примета - сильно хромает": хакеры взломали сайт МВД Беларуси и занесли Лукашенко в список разыскиваемых
4 сентября, 2020, 08:34
На сайте МВД Беларуси появилась информация о розыске президента Александра Лукашенко и главы ведомства Юрия Караева
Об этом сообщает "Белсат".
На сайте МВД было отмечено, что Лукашенко и Караев обвиняются в "военных преступлениях против белорусского народа". Лукашенко также инкриминируют в "узурпации власти". Сейчас сайт не работает.
- 3 сентября президента Беларуси Александра Лукашенко добавили в базу "Миротворца" как "пособника пророссийских террористов и российских оккупантов"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-