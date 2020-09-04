"Нет объективных предпосылок": Кравчук заявил, что местные выборы вблизи линии соприкосновения состоятся, но позже
Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.
Кравчук отметил, что в 18 территориальных общинах, расположенных вблизи линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, местные выборы состоятся позже, чем на остальной территории Украины, 25 октября.
"Не надо говорить в общем, якобы выборы не состоятся. Это неправильное толкование. Надо добавлять хотя бы одно слово: "Выборы сейчас не состоятся", - потому что нет объективных предпосылок. Но в принципе выборы состоятся обязательно", - подчеркнул он.
По словам Кравчука, пока на контролируемых правительством Украины территориях вблизи линии соприкосновения невозможно гарантировать безопасность участникам избирательного процесса. Поэтому выборы и решили отложить.
- Напомним, во время заседания ТКГ 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой Украины постановления о местных выборах 2020 года, а именно чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО
- 26 августа народный депутат от фракции "СН" Александр Качура заявил, что в Верховной Раде создадут рабочую группу из обращения главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука по выборам в ОРДЛО.
- 31 августа глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что никаких постановлений, которые предлагали изменения в предыдущее решение ВР относительно проведения местных выборов не поступало от субъектов законодательной инициативы.
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