"Нет объективных предпосылок": Кравчук заявил, что местные выборы вблизи линии соприкосновения состоятся, но позже

4 сентября, 2020, 20:04

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что местные выборы вблизи линии соприкосновения состоятся позже 25 октября

Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.

Кравчук отметил, что в 18 территориальных общинах, расположенных вблизи линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, местные выборы состоятся позже, чем на остальной территории Украины, 25 октября.

"Не надо говорить в общем, якобы выборы не состоятся. Это неправильное толкование. Надо добавлять хотя бы одно слово: "Выборы сейчас не состоятся", - потому что нет объективных предпосылок. Но в принципе выборы состоятся обязательно", - подчеркнул он.

По словам Кравчука, пока на контролируемых правительством Украины территориях вблизи линии соприкосновения невозможно гарантировать безопасность участникам избирательного процесса. Поэтому выборы и решили отложить.

Напомним, во время заседания ТКГ 19 августа Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой Украины постановления о местных выборах 2020 года, а именно чтобы выборы проводились также на территории ОРДЛО

26 августа народный депутат от фракции "СН" Александр Качура заявил, что в Верховной Раде создадут рабочую группу из обращения главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука по выборам в ОРДЛО.

31 августа глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что никаких постановлений, которые предлагали изменения в предыдущее решение ВР относительно проведения местных выборов не поступало от субъектов законодательной инициативы.

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