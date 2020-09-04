"Мы не нарушали права людей": Шмыгаль отреагировал на решение КСУ о неконституционности карантина

4 сентября, 2020, 20:17

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что введение жесткого карантина не нарушало законодательства Украины

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина .

"Конституционный суд не признавал постановление неконституционным. Мы действовали исключительно согласно законодательству Украины", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер отметил, что все введенные правительством ограничения были на основе закона о карантине и чрезвычайной ситуации.

"Поэтому мы не нарушали права и свободы людей", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее Конституционный суд постановил, что некоторые ограничения прав и свобод граждан на период действия карантина противоречат Конституции Украины .

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в решении Конституционного суда о неконституционности части карантина на территории Украины нет ничего по поводу компетенции МЗ .

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