"Красная" зона: полиция Тернополя готова привлекать к ответственности нарушителей карантина
4 сентября, 2020, 15:08
Полиция Тернополя не исключает привлечения к ответственности в случае отказа от выполнения требований "красной" зоны карантина
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.
"Сейчас будет осуществляться превентивная деятельность о том, что нужно соблюдать требования законодательства. Будут предупреждаться перевозчики, хозяйствующие субъекты, владельцы, руководители учреждений. А там с понедельника будем видеть. В случае нарушений, полиция будет действовать в рамках законодательства", - сообщили в полиции.
Напомним, согласно последнего обновления Тернополь попал в "красную зону" карантина.
- Тернополь не будет закрывать учебные заведения, несмотря на "красную" зону .
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