"Красная" зона: полиция Тернополя готова привлекать к ответственности нарушителей карантина

4 сентября, 2020, 15:08

Полиция Тернополя не исключает привлечения к ответственности в случае отказа от выполнения требований "красной" зоны карантина

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

"Сейчас будет осуществляться превентивная деятельность о том, что нужно соблюдать требования законодательства. Будут предупреждаться перевозчики, хозяйствующие субъекты, владельцы, руководители учреждений. А там с понедельника будем видеть. В случае нарушений, полиция будет действовать в рамках законодательства", - сообщили в полиции.

Напомним, согласно последнего обновления Тернополь попал в "красную зону" карантина.

Тернополь не будет закрывать учебные заведения, несмотря на "красную" зону .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb