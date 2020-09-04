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Espreso.tvОбщество"Красная" зона: полиция Тернополя готова привлекать к ответственности нарушителей карантина

"Красная" зона: полиция Тернополя готова привлекать к ответственности нарушителей карантина


фото: reuters
Полиция Тернополя не исключает привлечения к ответственности в случае отказа от выполнения требований "красной" зоны карантина

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Тернопольской области.

"Сейчас будет осуществляться превентивная деятельность о том, что нужно соблюдать требования законодательства. Будут предупреждаться перевозчики, хозяйствующие субъекты, владельцы, руководители учреждений. А там с понедельника будем видеть. В случае нарушений, полиция будет действовать в рамках законодательства", - сообщили в полиции.

Напомним, согласно последнего обновления Тернополь попал в "красную зону" карантина.

  • Тернополь не будет закрывать учебные заведения, несмотря на "красную" зону .

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