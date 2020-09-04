"ЕС" предлагает признать ГБР центральным органом власти, а руководителя назначать на конкурсе, - Княжицкий

4 сентября, 2020, 18:13

4 сентября партия "ЕС" подала альтернативный законопроект о внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюро расследований" и "О государственной службе" с целью приведения положений данных законов в соответствие с Конституцией

Об этом народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий написал в Facebook.

"Вместе с коллегами из фракции "Европейская Солидарность" подали в Верховную Раду законопроект, который будет регулировать назначения и увольнения руководителя Государственного бюро расследований", - отметил политик.

Николай Княжицкий аргументировал представление нового законопроекта тем, что ГБР не может подчиняться президенту напрямую и такие полномочия являются неконституционными.

Он объяснил это решениями Конституционного суда, в том числе, и последним при назначении руководителя НАБУ.

"Полномочия президента Украины определяются исключительно Конституцией Украины и не могут расширяться другими законами", - процитировал решение КСУ политик.

"Руководители ГБР и НАБУ не упомянуты в Конституции, а затем попытки команды президента подчинить Зеленскому эти два органа исполнительной власти создают серьезную угрозу их независимости. Эти шаги ведут к концентрации чрезмерной власти в руках одного человека", - отметил Княжицкий.

Нардеп отметил, что "Европейская Солидарность" подала свой законопроект, чтобы "исправить результаты неумелой работы" зеленого принтера "и не допустить узурпации власти президентом".

Законопроектом предлагается признать ГБР центральным органом исполнительной власти, а его руководителя назначать на основе конкурса.

"В конкурсную комиссию должны входить 3 представителя правительства, а также 3 человека, которые будут выбраны на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Создание ГБР и НАБУ было большим шагом Украины в направлении развития демократии и законности. Мы не можем допустить разрушения этих институтов и превращение их в ручных церберов! " - подчеркнул Николай Княжицкий.

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