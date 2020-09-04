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Espreso.tvСпорт"Динамо" погнало защитника в чемпионат Беларуси

"Динамо" погнало защитника в чемпионат Беларуси


фото: torpedo-belaz.by
Защитник киевского "Динамо" Алан Аусси будет играть на правах аренды за белорусский "Торпедо-БелАЗ"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Соглашение между клубами рассчитано на год. У белорусского клуба будет возможностью выкупа трансферных прав на игрока по окончании аренды.

19-летний Алан Аусси перешел в "Динамо" зимой 2018 года из донецкого "Шахтера". В прошлом сезоне защитник выступал на правах аренды за чешский Слован.

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