"Динамо" погнало защитника в чемпионат Беларуси

4 сентября, 2020, 18:56

Защитник киевского "Динамо" Алан Аусси будет играть на правах аренды за белорусский "Торпедо-БелАЗ"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Соглашение между клубами рассчитано на год. У белорусского клуба будет возможностью выкупа трансферных прав на игрока по окончании аренды.

19-летний Алан Аусси перешел в "Динамо" зимой 2018 года из донецкого "Шахтера". В прошлом сезоне защитник выступал на правах аренды за чешский Слован.

4 сентября соперник "Динамо" в ЛЧ "АЗ Алкмар" подписал контракт с центральным защитником Тимо Летсхертом.