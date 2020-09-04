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Espreso.tvОбществоПроваленная спецоперация по "вагнеровцам" - не только сдача национальных интересов, но и сдача защитников Украины, - Княжицкий

Проваленная спецоперация по "вагнеровцам" - не только сдача национальных интересов, но и сдача защитников Украины, - Княжицкий

Народный депутат от "ЕС" Николай Княжицкий прокомментировал новые доказательства о проведении украинскими спецслужбами операции по "вагнеровцам", задержанным в Минске

Свое мнение он высказал в комментарии Еспресо.TV .

Он назвал сложившуюся ситуацию "катастрофой".

"То, что нам известно, что не только сорванная операция, которая длилась очень долго со многими работниками украинских спецслужб, не только то, что сорвана эта операция не только, то, что мы могли получить сюда в Украину виновных в сбивании украинского самолета и убийстве украинских граждан. А обидно и то, что люди, которые сейчас проводили эту операцию под угрозой сейчас, и РФ проводит против них операции", - сказал Княжицкий.

Он добавил, что это сдача защитников Украины.

"Конечно, это не только сдача украинских интересов, но и сдача украинских разведчиков и тех, людей, клали свою жизнь на борьбу за Украину. Поэтому мы требуем создания ВСК и я думаю, что это будет дальнейший ход. Это просто национальная катастрофа - такая измена ", - подытожил нардеп.

  • Народный депутат от "ЕС" Владимир Арьев обнародовал новые доказательства того, что СБУ проводила спецоперацию по боевиках так называемой ЧВК "Вагнера", задержанных в Беларуси.
  • Арьев продемонстрировал оперативные пленки , свидетельствующие об участии наемников из ЧВК "Вагнера" в сбивании украинского борту Ил-76 под Луганском в 2014 году.

 

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