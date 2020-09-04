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Espreso.tvОбществоПротесты в Беларуси: задержанного украинского журналиста Щеголева отпустили

Протесты в Беларуси: задержанного украинского журналиста Щеголева отпустили

Задержанного на протестах в Беларуси украинца Сергея Щеголева отпустили из-под стражи

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Гражданин Украины Сергей Щеголев, которого задержали 1 сентября в Минске, освобожден из-под стражи. Состояние его здоровья удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал", - добавил Кулеба.

Щеголев работает фотографом "Комсомольской правды в Беларуси" под псевдонимом "Святослав Зоркий".

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