Протесты в Беларуси: задержанного украинского журналиста Щеголева отпустили

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Гражданин Украины Сергей Щеголев, которого задержали 1 сентября в Минске, освобожден из-под стражи. Состояние его здоровья удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал", - добавил Кулеба.

Щеголев работает фотографом "Комсомольской правды в Беларуси" под псевдонимом "Святослав Зоркий".

Хорошие новости. Гражданин Украины Сергей Щеголев, которого задержали 1 сентября во Минске, освобожден из-под стражи. Состояние его здоровья удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывал. Спасибо Посольству в Беларуси и нашим консулам за качественную работу и поддержку соотечественника. - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 4, 2020

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