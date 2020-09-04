Президента банка "Аркада" Паливоду арестовали на 60 дней
4 сентября, 2020, 18:57
4 сентября 2020 года суд применил к президенту АО АКБ "Аркада" Константину Паливоде меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 21 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
"Подозреваемый взят под стражу в зале суда. Указанному лицу сообщено о подозрении в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.
На основании решения правления Национального банка Украины от 25.08.2020 "Об отнесении АО АКБ" АРКАДА "в категорию неплатежеспособных", в банке введена временная администрация.
3 сентября ему сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн.
- Напомним, 25 августа НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным.
- 26 августа утром НБУ ввел в банк "Аркада" временную администрацию для вывода его с рынка.
- По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, пока открыто уголовное производство в отношении собранных через фонды банка "Аркада" 9 млрд грн.
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил банк "Аркада" на продажу для вывода его с рынка.
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