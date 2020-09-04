Президента банка "Аркада" Паливоду арестовали на 60 дней

4 сентября, 2020, 18:57

4 сентября 2020 года суд применил к президенту АО АКБ "Аркада" Константину Паливоде меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 21 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Подозреваемый взят под стражу в зале суда. Указанному лицу сообщено о подозрении в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.