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Espreso.tvОбществоПрезидента банка "Аркада" Паливоду арестовали на 60 дней

Президента банка "Аркада" Паливоду арестовали на 60 дней

4 сентября 2020 года суд применил к президенту АО АКБ "Аркада" Константину Паливоде меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 21 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Подозреваемый взят под стражу в зале суда. Указанному лицу сообщено о подозрении в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.

На основании решения правления Национального банка Украины от 25.08.2020 "Об отнесении АО АКБ" АРКАДА "в категорию неплатежеспособных", в банке введена временная администрация.

3 сентября ему сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн.

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