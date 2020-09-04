После полугодового карантина Национальная опера Украины возобновит работу с 18 сентября

4 сентября, 2020, 19:09

Национальная опера Украины имени Тараса Григорьевича Шевченко открывает 18 сентября свой 153-й сезон после карантина

Об этом сообщает пресс-служба театра.

"18 сентября Национальная опера Украины откроет свой 153-й сезон. Театр будет работать еженедельно в четверг, пятницу и субботу. Мы составили новый репертуар, в основе которого различные концертные программы и спектакли камерного жанра", - говорится в сообщении.

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