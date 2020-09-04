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Espreso.tvОбществоПолиция в американском Висконсине арестовала 250 участников беспорядков, более половины из них - не местные

Полиция в американском Висконсине арестовала 250 участников беспорядков, более половины из них - не местные


фото: reuters
Полиция в городе Кеноша в американском штате Висконсин задержала более 250 участников массовых беспорядков и грабежей, вспыхнувших после того, как полиция открыла огонь по афроамериканцу Джейкобу Блейку

Об этом сообщает АР.

Полиция Кеноша в четверг обновила данные об арестах на фоне протестов, сделав заявление, что из 252 арестованных 132 человека не жили в округе Кеноша.

Накануне четыре арестованных подали федеральный иск о гражданских правах, аргументируя это тем, что полиция не арестовывала про-полицейских демонстрантов, таких как Риттенхаус, которые, по словам участников беспорядков, тоже нарушали комендантский час и преследовали других. Прокурор города назвал иск необоснованным и заявил, что его следует отклонить.

  • Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский ранил афроамериканца Джейкоба Блейка.
  • На следующий день в городе начались погромы и грабежи. Протестующие разбили двери здания городского суда, подожгли несколько домов и автомобилей. В связи с этим городские власти ввели комендантский час до 07:00 вторника по местному времени.
  • Шеф полиции города Дэниэл Мискинис отметил, что в ночь на среду в Кеноше во время беспорядков имели место поджоги, случаи вандализма и мародерства.

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