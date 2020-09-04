Полтысячи солдат и десятки единиц бронетехники США перекинут в Литву войска на фоне напряжения с Беларусью
Об этом сообщает Reuters.
В Литву прибудут 500 американских военнослужащих и 40 единиц бронетехники. По данным агентства, переброска американских войск происходит на фоне напряженных отношений Литвы с Беларусью.
Однако официально Литва говорит, что войска прибывают для участия в ранее запланированных учениях, которые не направлены против соседей страны, включая Беларусь.
Американские войска будут находиться в Литве до ноября. В военном командовании Литвы добавили, что в дополнение к войскам США в страну прибудут около тысячи военнослужащих и боевые самолеты из Франции, Италии, Германии, Польши и других стран.
Напомним, Алекандр Лукашенко заявил о вмешательстве в дела Беларуси со стороны Украины, Литвы и Польши.
После этого он развернул половину белорусской армии на границе с Литвой и Польшей.
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