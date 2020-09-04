Под Полтавой горит городская свалка
4 сентября, 2020, 10:08
В Полтавской области произошел масштабный пожар на свалке
Об этом сообщает ГСЧС.
О пожаре сообщили 3 сентября в 15:15. Горит городская свалка твердых бытовых отходов Полтавы, которая находится вблизи с. Макуховка. Огонь уже уничтожил мусор на площади 2,2 га.
Сейчас продолжается тушение пожара. Причина устанавливается.
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