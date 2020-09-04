Почти 50% украинцев не доверяют президенту, - опрос

4 сентября, 2020, 12:05

49% украинцев заявили, что не доверяют президенту Украины, а доверяют главе государства - 44,4% граждан

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова с фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля.

"Президенту Украины не доверяют 49% граждан, Верховной Раде Украины - 75%, правительства Украины - 72%, государственному аппарату (чиновникам) - 78%", - говорится в опросе.

Высок уровень недоверия к судебной системе в целом (77,5%), Верховному Суду (69%), местным судам (67,5%). Прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) - 71%, специализированной антикоррупционной прокуратуре - 70,5%, Антикоррупционному суду - 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) - 70%.

В то же время больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам (им доверяют 65% опрошенных), Церкви (63%), волонтерским организациям (63%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (53%), добровольческим батальонам (53%), Государственной пограничной службе (52 %), СМИ Украины (50%), Национальной гвардии (49%), общественным организациям (47%).

Всем остальным институтам недоверие выражается чаще, чем доверие.

Так, Нацполиции не доверяют 58% опрошенных (доверяют - 33%), патрульной полиции (54% и 35% соответственно), СБУ (56% и 31% соответственно).

Политическим партиям не доверяют 71% респондентов, профсоюзам - около 50%.

Социологи отмечают, что украинцы в целом не доверяют власти, за исключением тех структур, которые обеспечивают оборону государства и безопасность граждан.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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