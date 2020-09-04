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Espreso.tvОбществоОт взрыва в центре Тбилиси погиб человек

От взрыва в центре Тбилиси погиб человек


фото: twitter
От взрыва, прогремевшего сегодня в центре грузинской столицы, погиб человек

Еще два человека получили ранения, сообщает Грузия-Онлайн .

"По предварительной информации, два человека пострадали, один погиб", - говорится в сообщении.

На месте мобилизованы бригады пожарных-спасателей и патрульная полиция. Территория окружена.

По предварительной информации, в здании проводился ремонт и взорвался кислородный баллон.

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