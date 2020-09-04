От взрыва в центре Тбилиси погиб человек
4 сентября, 2020, 16:49
От взрыва, прогремевшего сегодня в центре грузинской столицы, погиб человек
Еще два человека получили ранения, сообщает Грузия-Онлайн .
"По предварительной информации, два человека пострадали, один погиб", - говорится в сообщении.
На месте мобилизованы бригады пожарных-спасателей и патрульная полиция. Территория окружена.
По предварительной информации, в здании проводился ремонт и взорвался кислородный баллон.
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