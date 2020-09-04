Новый антирекорд: в Украине за сутки зафиксировано 2723 новых случаев COVID-19
Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 130 951 человек, из них выздоровели 59676, летальных случаев - 2761.
Суточный прирост в регионах:
Винницкая обл - 4269 (+75)
Волынская обл - 5723 (+61)
Днепропетровская обл - 2570 (+52)
Донецкая обл - 1576 (27)
Житомирская обл - 3550 (+79)
Закарпатская обл - 7888 (100)
Запорожская обл - 1768 (60)
Ивано-Франковская обл - 9845 (+160)
Кировоградская обл - 841 (8)
Киев - 14477 (+319)
Киевская обл - 6017 (+86)
Львовская обл - 15312 (+196)
Луганская обл - 393 (+20)
Николаевская обл - 1446 (+74)
Одесская обл - 8038 (+225)
Полтавская обл - 886 (31)
Ривненская обл - 9535 (+59)
Сумская обл - 1680 (+51)
Тернопольская обл - 6841 (+204)
Харьковская обл - 10312 (+371)
Херсонская обл - 444 (+9)
Хмельницкая обл - 2848 (+108)
Черновицкая обл - 10786 (+162)
Черкасская обл - 1756 (+86)
Черниговская обл - 2150 (100)
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