Новый антирекорд: в Украине за сутки зафиксировано 2723 новых случаев COVID-19

4 сентября, 2020, 08:51

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2723 человек, 51 человек умер

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 130 951 человек, из них выздоровели 59676, летальных случаев - 2761.

Суточный прирост в регионах:

Винницкая обл - 4269 (+75)

Волынская обл - 5723 (+61)

Днепропетровская обл - 2570 (+52)

Донецкая обл - 1576 (27)

Житомирская обл - 3550 (+79)

Закарпатская обл - 7888 (100)

Запорожская обл - 1768 (60)

Ивано-Франковская обл - 9845 (+160)

Кировоградская обл - 841 (8)

Киев - 14477 (+319)

Киевская обл - 6017 (+86)

Львовская обл - 15312 (+196)

Луганская обл - 393 (+20)

Николаевская обл - 1446 (+74)

Одесская обл - 8038 (+225)

Полтавская обл - 886 (31)

Ривненская обл - 9535 (+59)

Сумская обл - 1680 (+51)

Тернопольская обл - 6841 (+204)

Харьковская обл - 10312 (+371)

Херсонская обл - 444 (+9)

Хмельницкая обл - 2848 (+108)

Черновицкая обл - 10786 (+162)

Черкасская обл - 1756 (+86)

Черниговская обл - 2150 (100)