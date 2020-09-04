Несмотря на санкции: компании Медведчука поставляют нефтепродукты из России в США - "Схемы"

4 сентября, 2020, 07:23

Компании жены лидера ОПЗЖ и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука Оксаны Марченко, которыми руководит сам политик, поставляют в США нефтепродукты со своих российских заводов, несмотря на санкции

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Компании семьи Медведчука поставляют нефтепродукты в США через швейцарскую фирму, директором которой является гражданин РФ. Журналисты сообщили, что Марченко обладает восемью танкерами: пятью малыми и тремя большими. Они выяснили, что малые танкеры поставляют нефтепродукты с "Новошахтинского завода нефтепродуктов", расположенного в Ростовской области, на большие танкеры, которые стоят в нейтральных водах Черного моря, а оттуда их забирают судна швейцарской компании и доставляют в США.

Журналисты установили, что нефтепродукты из крупных танкеров забирали другие суда, которые доставляли их в порт Хьюстона (США), где их получала компания ExxonMobil Sales and Supply LLC. Это одна из основных дочерних компаний корпорации ExxonMobil - одной из крупнейших нефтяных в мире.

"Журналисты обнаружили, что продукция предприятия Медведчука-Марченко ExxonMobil в течение 2020 г. получала неоднократно, случалось и дважды в месяц. Система Import Genius зафиксировала, что с февраля по апрель "дочь" ExxonMobil покупала нефтепродукты "новошахты" еще 5 раз", - говорится в журналистском расследовании.

В расследовании говорится, что ExxonMobil покупал нефтепродукты не напрямую у завода Медведчука-Марченко, а у швейцарской компании NewCoal Trading, постоянной клиентки их предприятия.

На официальном сайте швейцарской компании указано, что она специализируется на продаже угля и нефтепродуктов с территории бывшего СССР. И согласно реестру юрлиц, учредителями и руководителями компании являются в основном россияне и украинцы.