Нелегально продают спирт и используют копии госпредприятия: "Укрспирт" предупредил о мошенниках

4 сентября, 2020, 16:02

Государственное предприятие "Укрспирт" предупредило о фактах нелегальной продажи спирта в розницу через интернет предприятием, которое использует копии документов "Укрспирт"

Об этом сообщила пресс-служба "Укрспирта".

"Мы обнаружили мошенников, которые в Интернете и, в частности, соцсети Facebook, распространяют сообщения о продаже спирта в розницу. Факты такой деятельности имели место до монополизации и, к сожалению, и сейчас", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим госпредприятие "Укрспирт" подготовило и подало заявления в полицию по проверке деятельности предприятия, которое имеет признаки нелегальной работы и использует в работе копии документации "Укрспирт".

В пресс-службе напомнили, что с 1 июля произошла демонополизация спиртовой отрасли и госпредприятие "Укрспирт" не является единственным предприятием на спиртовом рынке.

"Другие государственные предприятия также получили лицензии на оптовую торговлю спиртом. Однако ГП" Укрспирт "не имеет никакого отношения к нелегальной торговле и к случаям торговли спирта в розницу в Интернете", - подчеркнули в пресс-службе.

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