Не считаю его классным боксером, - отец Лопеса о Ломаченко

4 сентября, 2020, 14:46

Тренер и отец американского боксера Теофимо Лопес-старший считает, что его сын быстро разберется с Василием Ломаченко

Об этом сообщает Johnny Faraće в своем подкасте в youtube.

Лопес-старший не считает украинца классным боксером.

"Я не считаю классным боксера, который просто выбрасывает удары, не зная, куда они попадут. Для меня Ломаченко именно такой боксер. Если он думает, что выйдет на ринг и сделает это с моим сыном, то полетит в чертовый нокаут. Мы прицепимся к Ломаченко и подберемся к нему. Я знаю, что мой сын сделает это легко. Я не думаю, что бой продлится два раунда, но дам Ломаченко пять. Он ничем не отличается от Комми, Магдалено и других бойцов. это просто тело на ринге, а мой сын находит цель и уничтожает ее. Именно это мы сделаем с Ломаченко ", - сказал Теофимо Лопес-старший.

Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

13 августа Василий Ломаченко и Теофимо Лопес подписали контракт на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.